Coppa Italia Dilettanti, ecco il tabellone della fase regionale. Prime due gare a porte chiuse

CATANZARO – Con il Comunicato Ufficiale n.16 il Comitato regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il tabellone della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti s.s. 2020/2021.

Come da regolamento partecipano alla competizione le 50 squadre di Eccellenza e Promozione: suddivise in 16 gironi (14 triangolari e 2 quadrangolari), le prime gare si giocheranno mercoledì 16 settembre. Con la seconda e la terza gara che si giocheranno rispettivamente Domenica 20 Settembre e Mercoledì 7 Ottobre, le sedici qualificate approderanno al secondo turno (gare 04/11 e 18/11) continuando così la corsa verso la finale che si giocherà Mercoledì 10 Febbraio 2021.

In data odierna, con nuovo comunicato, il C.R. Calabria ha fatto sapere che, in attesa di determinazione da parte degli organi preposti in merito al protocollo Covid 19 per l’attività dilettantistica e di base, le gare in programma mercoledì 16 settembre e domenica 20 settembre si disputeranno “a porte chiuse”.

Nel Comunicato Ufficiale n° 19 dell’ 11 Settembre 2020 il programma del primo turno (scarica qui).