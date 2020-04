Coronavirus, fare squadra per la partita più importante. Parte la raccolta fondi delle calabresi di C

COSENZA – Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese insieme con lo stesso scopo: scendere in campo a supporto del territorio dando un calcio al Coronavirus.

CONDIVISIONE E COINVOLGIMENTO

Sono le due parole chiave dell’iniziativa voluta fortemente da tutte le formazioni calabresi di Serie C che punta ad unire tutti i tifosi sotto i colori universali della solidarietà sostenendo una raccolta fondi a sostegno delle migliaia di famiglie calabresi in difficoltà in un momento di grave crisi economica e sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19.

IL BIGLIETTO SOLIDALE

Si tratta di una prima necessaria iniziativa per consentire a migliaia di famiglie calabresi, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. Mentre il calcio si ferma il calcio calabrese vuole scendere ugualmente in campo con l’iniziativa il biglietto solidale” volta a promuovere attraverso i propri tifosi una raccolta fondi a sostegno delle famiglie calabresi in difficoltà.

PER ADERIRE

Si può aderire acquistando il biglietto solidale e donando 5,00€ sulla piattaforma Gofundme al link: gf.me/u/xu9455. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti per chi è in difficoltà.

I PATROCINI

All’iniziativa hanno aderito attraverso il loro patrocinio morale: la Lega Pro, il Coni Calabria, la F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D., l’AIAC Calabria, CDO Calabria