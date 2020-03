Coronavirus, Gattuso e Pancaro campioni di solidarietà per le loro Corigliano Rossano e Acri

COSENZA – Sono tanti gli sportivi che nelle ultime settimane hanno dato il loro contributo economico alla lotta al Coronavirus. Ad essi oggi si aggiunge anche l’allenatore del Napol, il calabrese Rino Gattuso. Come riferisce Repubblica l’ex campione del mondo lo ha fatto contribuendo all’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il Comune di Corigliano Calabro, dove è nato 42 anni fa nella frazione marina di Schiavonea e dove vive ancora la sua famiglia.

Il Comune di Corigliano Rossano aveva infatti attivato un conto corrente bancario per la raccolta di fondi destinati alle imminenti necessità dell’emergenza sanitaria. L’urgenza era appunto una nuova ambulanza per il 118. Mancava qualche decina di migliaia di euro e Gattuso ha risposto all’appello della sua comunità. Un ulteriore suo contributo verrà destinato all’acquisto di tamponi. Alle donazioni parteciperà anche la sua Fondazione “Forza Ragazzi”, che offre sostegno ai ragazzi del territorio.

Da Acri invece arriva la notizia dell’importante aiuto dell’attuale allenatore della Pistoiese Giuseppe Pancaro alla città che gli ha dato i natali nel 1971. L’ex calciatore della Nazionale e, tra gli altri, di Cagliari, Fiorentina, Lazio, Milan e Torino, non ha mancato di partecipare alla raccolta fondi per l’acquisto di materiale sanitario da donare all’ospedale di Acri.