Cosenza Calcio: ecco lo staff tecnico

COSENZA – La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica a Roberto Occhiuzzi. Il mister, nato a Cetraro (CS) l’11 novembre 1979, da calciatore è cresciuto nel vivaio dei Lupi, esordendo giovanissimo in Serie B nella stagione 1998/1999, per poi tornare da protagonista circa dieci anni più tardi con il Cosenza in Serie D e Serie C2. E’ stato tecnico dell’Under 17 dal 2014 al 2016. Ricca di successi anche la sua carriera da vice allenatore, che lo ha visto parte attiva nella promozione in B del 2017/2018 e nella stagione successiva in cadetteria. Nel corso di questa stagione è stato allenatore in seconda con mister Piero Braglia prima e a mister Bepi Pillon poi.

Tortelli e Carnevale completano lo staff

Simili i trascorsi di Pierantonio Tortelli, che ha indossato la casacca rossoblù collezionando quasi 100 presenze tra il 1977 e il 1981, allevato Lupacchiotti a più riprese dal 2003 in poi e da oggi ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. Farà infine da collaboratore tecnico Luigi Carnevale, che ha allenato il Cosenza Under 16 nelle ultime due stagioni.