COSENZA – La stagione 2020/2021 del Cosenza Calcio avrà inizio il 26 agosto con il raduno in città dei calciatori in organico. Il gruppo squadra, che per l’intera durata del ritiro soggiornerà presso una struttura alberghiera dell’area urbana, sosterrà le rituali visite mediche e gli accertamenti previsti dal protocollo anti Covid 19 per poi iniziare l’attività di preparazione atletica.