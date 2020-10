Covid, rinviata Roccella – Troina

ROCCELLA (RC) – La gara Roccella Troina valevole per la quinta giornata del girone d’andata del campionato di Serie D girone I, in programma il 25 ottobre 2020, è stata rinviata, su richiesta della Società Troina per cause di forza maggiore, a mercoledì 11 novembre alle ore 14:30. Come si legge nella nota della squadra siciliana infatti «in seguito ai tamponi eseguiti nei giorni scorsi, è emersa la positività al Covid-19 di tre calciatori. I tre tesserati sono stati posti già in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali».

Pertanto si è reso necessario da parte della Lega il rinvio dell’incontro con il Roccella.

I tagliandi numerati venduti in questi giorni saranno utilizzati per la partita di recupero.