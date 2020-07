Crotone da impAzzire! Rossoblù matematicamente promossi

A Livorno il Crotone fa quello che deve fare, battendo i padroni di casa 1-5 (la partita qui). Per la matematica promozione degli squali in massima serie serviva però aspettare in serata il risultato di Cremonese – Spezia confidando nella vittoria dei padroni di casa o almeno nel pareggio. Così è stato: 0-0 in Lombardia ed il Crotone si porta a +8 dalla terza. A due giornate dal termine il divario è oramai incolmabile.

Dopo due anni di purgatorio in serie cadetta gli squali sono tornati in A!

Festa, caroselli e cori sul lungomare di Crotone sono appena iniziati.