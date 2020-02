Crotone e Pescara a caccia di tre punti per la svolta

Il Crotone è atteso domenica dalla delicata sfida contro il Pescara, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020.

Si giocherà alle ore 21 allo stadio “Ezio Scida”. Entrambe le compagini puntano ad un successo dopo le sconfitte registrate nell’ultima giornata del campionato cadetto. I pitagorici provengono infatti dal 3-2 sul campo della Juve Stabia mentre gli abruzzesi hanno perso in casa per 1-2 contro il Cittadella.

Qui Crotone

Malgrado la sconfitta in terra campana, il Crotone è ben posizionato in classifica, a quota 37 punti, un quarto posto solitario che non nasconde le aspirazioni playoff. La classifica infatti si mantiene molto corta, a parte il Benevento che ha ormai preso il volo e fa storia a sé. La stagione però è ancora lunga e le prime posizioni sembrano alla portata dei ragazzi di mister Stroppa.

In vista del prossimo impegno casalingo, doppio allenamento per i rossoblù, alle prese con lavoro tecnico, partitella sul campo e sessioni video. In dubbio per domenica i febbricitanti Rutten e Spolli. Gli “squali”, reduci dalla sconfitta di Castellammare, con Armenteros migliore in campo e al primo gol con la maglia del Crotone, vogliono ottenere una vittoria davanti al proprio pubblico che li rilancerebbe ancora di più in classifica. D’altronde Spezia e Frosinone sono lontane soltanto 3 punti.

Qui Pescara

Il Pescara è dodicesimo a quota 32 punti. Allo “Scida” si presenta senza il tecnico Nicola Legrottaglie in panchina, squalificato dal giudice sportivo per una giornata.

Ripresa degli allenamenti anche per i biancazzurri al Centro Sportivo Vestina. Da segnalare i lavori differenziati per Di Grazia, Tumminello, Del Grosso e Campagnaro. Da valutare le loro condizioni nelle prossime ore mentre prosegue il percorso di recupero del centrocampista bulgaro Ivajlo Chochev.

Nel frattempo a Pescara cresce l’attesa per il debutto di un altro bulgaro “arruolato” di recente nelle fila degli abruzzesi, il centravanti Valeri Bojinov. Le ultime notizie danno possibile un suo esordio proprio nel match di Crotone, magari a partita in corso.

Crotone-Pescara: le statistiche e quote scommesse

Per gli appassionati di statistiche e giochi, i siti di scommesse vedono favoriti i padroni di casa, quotati vincenti a 1.72. Il pari è ben pagato a 3.60 mentre un successo degli ospiti viene bancato a 5.00. Per chi volesse scommettere, quote molto interessanti potrebbero aversi anche per le scommesse live. Per quanto riguarda i precedenti, sono 26 le sfide allo Scida tra il Crotone ed il Pescara. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, con 11 vittorie. Sono invece 8 i successi degli ospiti e 7 le sfide terminate in parità.