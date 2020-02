Crotone k.o. in casa della Juve Stabia

JUVE STABIA: Provedel; Vitiello, Fazio, Troest, Germoni; Calò, Addae, Mallamo; Bifulco (71’ Elia; 78’ Ricci), Canotto (86′ Rossi), Forte. A disp: Polverino (GK), Ricci, Tonucci, Allievi, Mezavilla, Izco, Di Gennaro, Buchel, Melara. All. Caserta

CROTONE: Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo (67’ Mustacchio), Benali, Barberis, Messias, Molina (79’ Mazzotta); Armenteros (64’ Crociata), Simy. A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Spolli, Golemic, Gomelt, Gigliotti, Rutten, Jankovic, Maxi Lopez. All. Stroppa

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 14’ Forte (J), 24’ Armenteros (C), 34’ Benali (C), 37’ Calò (J), 90′ Addae (J)

NOTE – AMMONITI: Germoni (J), Addae (J), Gerbo (C), Marrone (C), Fazio (J), Bifulco (J), Curado (C). Recupero: 1’pt, 5’st.