Crotone subito al lavoro al centro sportivo

CROTONE – Dopo l’1-1 casalingo di ieri sera con il Chievo allenamento domenicale per il Crotone che è tornato subito al lavoro al centro sportivo “Antico Borgo”.

Squali al lavoro per la trasferta di venerdì al Curi contro il Perugia: seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri, normale sessione di lavoro per il resto della squadra.

Domani l’allenamento è in programma nel pomeriggio.