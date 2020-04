Crotone, Vrenna: «Ripartenza? Io non ho fetta »

CROTONE – «Il protocollo che vogliono applicare in Serie A è impossibile per la Serie B. Si vuole tornare a giocare a tutti i costi, capisco i danni economici ma dobbiamo stare più sereni. Io tutta questa fretta non ce l’ho». Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, dice così la sua, parlando all’ANSA, sul dibattito circa la ripartenza anche del campionato cadetto. Al momento dello stop il Crotone era secondo in classifica alle spalle del Benevento: «Noi vorremmo conquistarci la Serie A sul campo – precisa il patron dei calabresi – ma dico che bisogna iniziare a giocare quando ci saranno zero infetti».