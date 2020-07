De Angelis rinnova con il San Luca. Insieme in Serie D

SAN LUCA (Rc) – Stefano De Angelis ha rinnovato il suo rapporto professionale con il San Luca fino al 30 giugno 2021 esercitando, difatti, l’opzione per il rinnovo prevista la scorsa stagione.

Un rapporto che, dal giorno del suo arrivo, ha permesso alla squadra di continuare il suo percorso di crescita professionale e sportiva, iniziato prima con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti Nazionale, portato a termine con la vittoria del Campionato di Eccellenza 2019-20.

Stefano De Angelis, quindi, entra così di diritto nella storia del club poiché sarà il primo allenatore a guidare il San luca in un campionato di Serie D.

«Sono contento della rinnovata fiducia che ho ricevuto dal San Luca. – ha dichiarato il tecnico Stefano De Angelis – Porteremo avanti il progetto iniziato insieme alla società mesi fa. Ringrazio tutti, compresi i nostri tifosi, che spero di rivedere presto sugli spalti del Corrado Alvaro. Sono orgoglioso di guidare questa squadra che per la prima volta nella storia si affaccia al palcoscenico della Serie D. Sicuramente sarà un campionato impegnativo, ma sono convinto che se ognuno farà la sua parte, allora ci toglieremo delle belle soddisfazioni.

La società in tre anni ha compiuto sacrifici enormi che hanno permesso alla comunità di San Luca partecipare al massimo campionato dilettantistico, partendo praticamente da zero. Infine, spero di avere a disposizione un terreno di gioco adeguato, dove poter svolgere gli allenamenti e le partite in maniera adeguata alla categoria di appartenenza. Lo merita la squadra, la società e tutta San Luca».