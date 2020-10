Fondo, a Cosenza manifestazione con le campionesse Martina Grimaldi e Fabiana Lamberti

COSENZA – il nuoto di fondo torna a Cosenza con un stage organizzato dalle società AQA, AQA Hipponion e Cosenza Nuoto, in programma sabato 10 e Domenica 11 ottobre.

La manifestazione, che si svolgerà presso la piscina comunale, di Cosenza avrà una sessione teorica e una pratica e vedrà la partecipazione di Martina Grimaldi, pluricampionessa italiana, europea e mondiale, e Fabiana Lamberti, argento in Coppa del Mondo. La manifestazione è rivolta a coloro i quali nuotando in piscina vogliono scoprire il nuoto di fondo; a coloro i quali pur già praticando il nuoto di fondo vogliono approfondire e migliorare alcuni aspetti di tecnica, preparazione, tattica e altro; ai triatleti, in quanto la parte di nuoto in gara se fatta bene permette di uscire in buona posizione mantenendo preziose energie per il resto della gara

. La parte teorica riguarderà: tecniche di nuotata, nuotata in scia, preparazione atletica a secco, alimentazione prima e dopo la gara, strategie di gara, cenni per la programmazione dell’allenamento per il fondo. La parte pratica riguarderà: esercitazioni, tecnica di nuotata, tecnica di virata boe, esercizi di orientamento, allenamento a circuito con cambi di ritmo.