Giovanni Tocci è il Re dei campionati assoluti di Bolzano. Tris per il tuffatore cosentino che in coppia con Marsaglia si aggiudica anche il sincro da tre metri con il punteggio di 379.11 in una gara mai in discussione. Ottime notizie anche per Francesco Porco che in coppia con Larsen fa suo il secondo posto con 345.42. Doppietta rossoblu nel sincro quindi ma immensa prestazione per Giovanni Tocci che si aggiudica tre gare su tre e conferma il suo dominio in Italia.