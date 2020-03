Gli sportivi di Vibo restano a casa. Le iniziative social di Vibonese e Tonno Callipo

VIBO VALENTIA – Da capitan Bubas a bomber Bernardotto. Passando per Mengoni, Tito, Altobello, Emmausso,Del Col, Petermann, Di Santo, Mahrous e Rezzi. La Vibonese #restacasa ed i giocatori rossoblu si sono resi protagonisti di un video, ideato dall’addetto stampa Alessio Bompasso, è divenuto in pochi minuti virale sui social, in cui ricordano le indicazioni impartite dai decreti emanati per combattere il Coronavirus.

Clicca qui per vedere il video.

Anche Tonno Callipo Calabria accoglie l’invito del presidente Giuseppe Conte, #IoRestoaCasa , e lancia il format “E mi diverto”.

Da qui l’idea di colorare questo periodo, dalle tinte un po’ sbiadite, con il racconto degli atleti del loro lato più “casalingo”. Un racconto singolare e divertente che esula dalle consuete dichiarazioni rilasciate in sala stampa per annunciare o commentare una partita. Il format si chiama “#iorestoacasa…E mi diverto” e ha come l’obiettivo quello di permettere al popolo giallorosso (e non solo) di entrare virtualmente nelle abitazioni dei protagonisti sfruttando le opportunità che i mezzi tecnologici ed il mondo digitale permettono. «I nostri canali social – spiegano – saranno la porta d’ingresso nelle case dei giocatori e dei componenti dello staff della Tonno Callipo, che davanti alla videocamera dello smartphone racconteranno le proprie passioni, interessi ed hobby. Insomma tutte quelle attività che, generalmente, assorbiti dai ritmi frenetici della routine quotidiana e dalla programmazione del calendario agonistico, sono costretti a trascurare. E al contempo sarà l’occasione per offrire un piccolo contributo alla campagna di sensibilizzazione volta ad incoraggiare il rispetto delle norme attuate dal Governo nella limitazione dell’espansione contagiosa del Coronavirus, nella speranza di rincontrare tutti presto in un palazzetto gremito e festante.

Dunque, il nostro invito è di restare a casa, connessi e sintonizzati con i nostri canali social, per passare qualche momento spensierato in compagnia dei nostri giocatori e scoprire come hanno deciso di gestire il proprio tempo libero. Il primo ad “ospitarci” nella propria abitazione sarà il centrale Stefano Mengozzi».