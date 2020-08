Il Castrovillari presenta ex Rende Alessandro Manes

CASTROVILLARI (CS) – Dopo l’arrivo del tecnico Ivan Franceschini, il Castrovillari ha chiuso l’accordo per le prestazioni sportive del difensore centrale Alessandro Manes per la prossima stagione sportiva.

La scheda

Nato ad Acri, classe 1994, Manes è cresciuto nei settori giovanili della Fiorentina e del Siena. Ha esordito in D nel 2014/2015 con la Correggese, poi ha vestito le maglie di Villabiagio, Spoleto, Poggibonsi, Rende dove vinse con i biancorossi i play off del girone I di serie D, poi ancora Acireale, Latina e l’ultima stagione in Liguria con la Sanremese nel Girone A sempre di serie D. Manes è un difensore centrale bravo in fase di marcatura, che fa della forza fisica e dell’anticipo i suoi punti di forza.