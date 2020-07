Il Crotone festeggia la promozione anche con il Frosinone

Crotone – Frosinone 1-0

CROTONE: Festa; Cuomo, Marrone, Gigliotti (57’ Golemic); Gerbo (46’ Mustacchio), Crociata (68’ Benali), Gomelt, Zanellato (46’ Barberis), Molina (77’ Mazzotta); Messias, Simy. A disp: Cordaz (GK), Figliuzzi (GK), Spolli, Bellodi, Maxi Lopez, Jankovic, Evan’s. All. Stroppa

FROSINONE: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello, Haas (84’ Matarese), Salvi; Ciano (71’ Dionisi), Novakovich (84’ Ardemagni). A disp: Bastianello (GK), Iacobucci (GK), Verde, Citro, Beghetto, Szyminsky, Tribuzzi, Vitale, D’Elia. All. Nesta

Arbitro: Di Martino di Teramo

Marcatore: 80’ Gomelt (C)

NOTE – Ammoniti: 29’ Ciano (F), Gigliotti (C), Cuomo (C), Messias (C), Molina (C), Krajnc (F), Benali (C).

Il Crotone batte anche il Frosinone allo Scida nella prima sfida post promozione in A e ottiene il record di risultati utili consecutivi per gli in B, ben 13.

Rispetto alla gara di Livorno mister Stroppa cambia 4 elementi con l’esordio stagionale di Festa tra i pali come anticipato nella conferenza della vigilia. Dalla parte opposta mister Nesta si affida al 3-5-2 e schiera gli ex Maiello e Ciano dal primo minuto.

La gara

Pronti via e già al 3’ gli squali hanno l’occasione per passare in vantaggio con Zanellato, abile a deviare verso la porta su corner dalla sinistra, ma Bardi si supera e compie un vero e proprio miracolo. Al 12’ ci prova Gomelt con un sinistro che termina alto e 3 minuti dopo invece è Molina ad andare a segno ma l’arbitro annulla per un presunto fallo di Simy su Brighenti, ma il gol era regolare. I ciociari si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Festa al 24’ con un diagonale destro di Paganini che si spegne al lato. I pitagorici hanno sempre il pallino del gioco in mano e al 33’ è Crociata a mettere i brividi a Bardi ma il suo destro, smorzato da un difensore ospite, sorvola la traversa. Sempre Crotone pericoloso, questa volta con Simy che di sinistro si fa ipnotizzare da Bardi (35’). Molina al 39’ strappa applausi con un gran bolide da fuori che sfiora il montante superiore della porta ospite. In pieno recupero il Frosinone calcia per la prima volta verso lo specchio della porta, con Salvi, ottima la risposta di Festa in corner.

Al rientro dagli spogliatoi sono due le novità in casa rossoblù con Mustacchio e Barberis che rilevano Gerbo e Zanellato. I ritmi si abbassano con il Crotone che gestisce sempre bene la palla e prova ad impensierire la retroguardia laziale. Il gol del meritato vantaggio arriva al minuto 80’ e porta la firma di Tomislav Gomelt autore di un gran gol di sinistro da fuori imparabile per Bardi. Nel finale gli squali hanno anche l’opportunità di raddoppiare con Messias che sfiora il gol con un bel sinistro a giro che si perde di poco fuori. Con questo risultato il Crotone sale a 68 punti e raggiunge il Benevento come reti fatte, ben 63.