Il Rende presenta staff tecnico e rosa

RENDE (CS) – Sipario in alto in casa Rende calcio che ha comunicato, per la stagione sportiva 20/21, i seguenti tesseramenti dei componenti dello staff e della rosa dei calciatori della prima squadra:

Responsabile prima squadra: Alfonso Caruso

Preparatore atletico:

prof Alessandro Scornaienchi

Collaboratore tecnico:

prof Fabio Costabile

Allenatore dei portieri:

Gianluca Moretti

Rosa calciatori:

Portieri: Palermo Gianmarco 2000,

Maiorano Giuseppe 2002.

Difensori:

Brandi Silvio 2001, Miceli Alessandro 1986, Mazzotta Marco 2002, Novello Mattia 1998, Regnante Michael 2002

Centrocampisti:

Carbone Michele 2000, Cipolla Daniele 1998, Garritano Francesco 2003, Greco Mario 2001, Proto Guido 2001, Riconosciuto Marco 2002;

Attaccanti:

Palma Mattia 99, Boito Antonio 2001, Casciaro Sante 2001, Mosciaro Manolo 2003, Scarpelli Giulio 2002