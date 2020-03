Il San Luca alla storica qualificazione ai quarti di Coppa Italia

COSENZA – Davanti ad oltre 200 tifosi giallorossi accorsi dalla Calabria, il San Luca di mister Stefano De Angelis stacca il pass per i quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Una qualificazione, già storica per i reggini – per la prima volta nel tabellone nazionale della manifestazione -, diventata adesso memorabile.

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale, in terra siciliana, si impone il Giarre per 2-1 ma festeggia comunque il San Luca in virtù dell’1-0 dell’andata.

Le reti

Per la cronaca, dopo il vantaggio dei locali al 20′ del primo tempo con Cocimano ed il raddoppio al 6′ della ripresa con Maimone, al minuto 16′ della seconda frazione gli ospiti accorciano con Catania, capitalizzando così la rete del primo turno di Antonio Pelle.

Il San Luca nei quarti di finale affronterà la vincente del girone G (che comprende Afragolese, Vultur e Corato). La gara d’andata è in programma il 18 marzo, ritorno fissato per il 25 marzo.

Foto: Asd San Luca 1961