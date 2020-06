Il San Luca per la prima volta in Serie D. De Angelis: «Conquistata la storia»

SAN LUCA (RC) – Non potendo festeggiare sul campo, per il momento la squadra del San Luca affida ai social la grande soddisfazione per la promozione in Serie D, per la prima volta nella sua storia.

«Ho accettato questa sfida senza pensarci 2 volte, perché sapevo che potevamo fare qualcosa d’importante Tutti assieme. Certo sarebbe stato bello ottenere questa vittoria sul campo, ma credo che la Squadra, la Società, lo Staff, e Tutti i nostri Tifosi se lo siano meritato ampiamente a prescindere, per tutto quello che è stato fatto e per i risultati ottenuti. Per San Luca non è semplicemente la conquista della D, ma la conquista della STORIA!!!». Queste le parole emozionate del tecnico Stefano De Angelis, che dopo aver allenato in categorie superiori, si è rimesso in gioco in Eccellenza legando così per sempre il suo nome al San Luca come primo tecnico ad aver portato gli amaranto nell’anticamera del professionismo.