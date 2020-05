Il San Luca riparte dal restyling dello stadio Corrado Alvaro

SAN LUCA (Rc) – Nella giornata di ieri, presso gli uffici del comune di San Luca, alla presenza del sindaco Bruno Bartolo, dell’ingegnere Antonella Catanzariti e di alcuni componenti dell’amministrazione comunale, una delegazione dell’ASD San Luca ha presentato i progetti “San Luca Fitness Center” e “Manto sintetico al Corrado Alvaro”.

Il vicepresidente Paolo Giorgi, autore di entrambi i progetti, ha illustrato e descritto in maniera capillare la tipologia d’intervento che renderebbe lo stadio Corrado Alvaro di San Luca (RC) un vero e proprio “polo sportivo”. L’idea di ammodernamento dello Stadio Corrado Alvaro che prevede la realizzazione di un centro fitness e la posa del sintetico di ultima generazione è stata apprezzata da tutta l’amministrazione comunale, in particolar modo dal sindaco Bruno Bartolo e dall’assessore con delega allo sport Mario Moscatello, entrambi convinti che questo tipo d’intervento aprirebbe scenari molto importanti per la comunità sportiva sanluchese e non solo. La fattibilità del progetto nella sua interezza verrà esaminata nei prossimi giorni dall’amministrazione comunale la quale si è dimostrata da subito

interessata alla tipologia d’intervento.

«L’idea progettuale di realizzazione della struttura descritta di seguito – dichiara Giorgi – nasce dalla constatazione dello stretto legame esistente tra lo sport ed il sociale, e dal desiderio di dare vita ad un progetto che nel suo piccolo generi un polo di attrazione sportiva a servizio sì della comunità, ma anche ad eventuali usufruttuari esterni. La direttiva concepita è quella di riqualificare l’esistente realizzando nel territorio sanluchese il primo Fitness Center, pensato ed ottimizzato in modo da garantire un’armonia tra gli spazi e la gente che voglia praticarli: la divisione interna svaria dalle aree di marketing e conference a quelle medico-sanitarie, oltre ovviamente allo spazio più importante che rimane il fulcro centrale dell’intervento. Tale spazio, attrezzato con appositi strumenti sportivi, si sviluppa in un’area di forma rettangolare con tre lati che danno all’interno del manto di gioco che sarà ugualmente visibile, considerando che il progetto prevede tre facciate a vetrate continue. Dunque attraverso le vetrate si potrà vedere il campo di giuoco il quale sarà anch’esso oggetto di manutenzione straordinaria e nello specifico sarà mutato da campo in erbetta naturale a manto di erbetta sintetica di ultima generazione conforme ai requisiti imposti dal regolamento LND ed in grado di poter ospitare gare ufficiali di Serie C (Lega Pro). L’idea progettuale non solo l’ASD San Luca per tutti gli sforzi che ad oggi sta facendo, ma omaggerebbe anche la comunità sanluchese per tutto l’amore e l’attaccamento allo sport che dimostra giorno dopo giorno».

La rivalutazione degli spazi interni

Il progetto proposto va ad integrarsi in un complesso adibito ad attrazione sportiva già esistente che è quello dello stadio Corrado Alvaro. Il corpo di fabbrica esistente attualmente in parte è dismesso mentre in parte funge da magazzino o ricovero attrezzature sportive.

L’intervento prevede la riqualificazione per dare al fabbricato una nuova veste più moderna e l’ampliamento della struttura stessa. L’introduzione di servizi innovativi garantiranno a tutti i tifosi e agli sportivi che vi accederanno, un’esperienza unica. Il progetto di nuova realizzazione prevede

l’ampliamento del fabbricato già esistente con una struttura di acciaio e vetro che andrà ad ospitare gli ambienti adibiti come centro fitness.

Un nuovo distretto dedicato all’attività sportiva

La ristrutturazione interna del fabbricato esistente ospiterà la reception del “San Luca Fitness Center” che darà, tra l’altro, la possibilità al club di effettuare servizio di prevendita dei ticket gara.

La struttura, inoltre, ospiterà la nuova “Press Room” in grado di offrire la possibilità ai componenti del club d’intrattenere conferenze stampa ed interviste durante la stagione sportiva.

Gli altri locali della struttura ospiteranno il magazzino, la lavanderia, i locali medico-sanitari e gli spogliatoi per uomini e donne.

Da campo in erba naturale a manto sintetico

Per andare incontro alle esigenze, è stato realizzato il progetto che prevederà la sostituzione del manto erboso. Poiché la comunità sanluchese non possiede strutture alternative dove poter svolgere gli allenamenti settimanali si è pensato che la variazione del terreno di gioco dello Stadio Corrado Alvaro in erba sintetica permetterebbe all’ASD San Luca di sfruttare al massimo la potenzialità dell’impianto, sia per le proprie attività, sia per le richieste di potenziali usufruttuari esterni.