La Bergamini è in Promozione

COSENZA – Grande soddisfazione per l’ A.S.D. Denis Bergamini Rossoblù nella stagione 2020/2021 parteciperà, per la prima volta nella storia del club, al campionato di Promozione. È stato ufficializzata, infatti, l’acquisizione da parte della nostra squadra del titolo sportivo dell’ A.S.D. San Marco.

Le parole del presidente Michele Casciaro:

«Innanzitutto è doveroso ringraziare il presidente del San Marco, Antonio Chianelli, per la realizzazione di tutta l’operazione. Oggi siamo felici in quanto la Denis Bergamini Rossoblù compie un passo avanti nell’ottica di crescita sportiva. Questo sancisce un importante successo di una famiglia unita che, nel 2017 per merito del Main Sponsor L. F. M.,il direttore generale Antonio Fratto e il direttore sportivo Francesco Tangari ha avuto inizio dalla terza categoria. Infine, condividiamo questa soddisfazione con Donata Bergamini che ci ha concesso di portare sulla maglia il nome di un grande uomo,calciatore e icona della comunità bruzia».