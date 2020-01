La Fib premia i campioni calabresi di bocce. A Lamezia assemblea regionale con il presidente federale De Sanctis

CATANZARO – Tempo di bilanci, previsioni e premiazioni per il Comitato regionale della Federazione Italiana Bocce della Calabria, guidato dall’avv. Ernesto Mazzei.

Sabato 12 gennaio, presso il Grand Hotel di Lamezia Terme, a partire dalle ore 09.30, si terrà infatti l’ormai tradizionale incontro annuale con il Presidente nazionale della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, che sarà occasione di dialogo e confronto sugli sviluppi di tutto il movimento boccistico calabrese e sui successi dell’anno solare da poco trascorso.

All’evento, che si configura quindi come un momento importante per tutte le società bocciofile e i gli atleti calabresi, presenzieranno anche il consigliere nazionale e vice presidente vicario della Federazione Francesco Del Vecchio, i presidenti dei comitati regionali Fib di Campania (Antonio Barbato), Puglia (Fernando Calzolaro), Basilicata (Francesco Dente) e Sicilia (Nicolò Pecorella), i delegati di Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia (Francesco Belfiore, Antonino Canale e Giuseppe Santamaria), consiglieri e vertici tutti del Comitato calabrese.

A margine dell’evento il presidente nazionale De Sanctis e il presidente regionale Mazzei premieranno le eccellenze bocciofile regionali che si sono distinte nel corso della stagione agonistica 2019.

I PREMIATI:

Per la disciplina della Raffa immancabili onori per gli atleti:

Gianfranco Bianco (Campione Europeo nell’Individuale e coppia Maschile, campione italiano juniores di Tiro di Precisione e vice campione Under 18), Andrea Granata, Domenico Giannotta e Fabio Toteda (vincitori dei campionati italiani Assoluti 2019 di Terna, categoria A), Cristian Ferraro, Gennaro Blotta e Francesco Fittipaldi (primi classificati al Campionato Nazionale di Promozione 2019 di Terna, categoria C), Sharon Cotroneo (la più giovane partecipante alla Regional CUP 2019 del Comitato Regionale Calabria);

per quanto riguarda le società verranno naturalmente premiate la società Città di Rende (neo promossa nel campionato di Serie A), l’Abd Catanzarese (per la promozione in Serie A2), la Città di Cosenza (2° posto ai Campionati Italiani di Categoria per Società di Seconda Categoria), la S.S. Sala (finalista ai campionati italiani per società femminili) e la Tomassi A.S.D (terza classificata ai Campionati italiani di Categoria di Terza Categoria).