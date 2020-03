Lega B raccomanda sospensione allenamenti

COSENZA – La Lega B, al fine di tutelare la salute dei tesserati e di migliorare ed agevolare la gestione degli eventi in continua evoluzione legati alla pandemia da coronavirus, ha fortemenente raccomandato l’osservanza di nuovi disposizioni. Fra esse, considerata la sospensione di tutte le competizioni organizzate dalla LNPB fino al 3 aprile 2020, soprattutto quella di interrompere gli allenamenti per almeno 7 giorni;

Inoltre la Lega B ha raccomandato fortemente a tutti i tesserati, «come previsto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, di restare presso il proprio domicilio, non rientrando presso le proprie residenze e di evitare contatti sociali e spostamenti non strettamente necessari», e «di restare in continuo e stretto contatto con i rispettivi staff medicosanitari, onde poter consentire agli stessi la costante possibilità di “effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19”, così come previsto dai DPCM dell’8 e 9 marzo 2020».