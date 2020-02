LIVORNO – La vittoria dello stadio “Armando Picchi” di Livorno ha aperto la stagione del tecnico Bepi Pillon sulla panchina del Cosenza. Il mister è intervenuto per commentare il confronto in terra toscana vinta dai calabresi.

Gara mai in discussione

Bepi Pillon parte subito dal successo per ampliare la discussione su diversi aspetti della gara. Si è parlato dall’atteggiamento di alcuni calciatori all’aspetto tecnico-tattico, soprattutto nella prima frazione di gioco. Durante il secondo tempo, invece, match sotto controllo e tre punti in attesa dell’anticipo di venerdì 21 febbraio al “Marulla” contro il Frosinone. «Sono molto soddisfatto del risultato. Vincere alla mia partita sulla panchina rossoblù – commenta Pillon – è molto importante. Questo ci consentirà di riprendere subito fiducia, di guadagnare in termini di autostima e di avere maggiore serenità. La situazione non è delle più semplici, per salvarsi bisogna pedalare e non poco».

L’atteggiamento del Cosenza di Pillon

Pillon tende a tenere i piedi saldi per terra visto che la situazione di classifica non è positiva. «Non mi esalto per la vittoria di oggi, so cosa ci aspetta. Quello che conta è trovare continuità di risultati, è questo a pagare alla lunga nel campionato cadetto».