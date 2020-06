Lutto per Rino Gattuso, è morta la sorella Francesca. Tanti i messaggi di cordoglio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un grave lutto familiare colpisce l’allenatore del Napoli ed ex campione del mondo da calciatore Rino Gattuso. Questa mattina si è spenta la sorella minore Francesca, a soli 37 anni. (Foto Fb/Francesca Gattuso). La giovane donna, che viveva a Gallarate (Va) da anni, era ricoverata da alcuni mesi all’ospedale di Busto Arsizio per le conseguenze di un malore che l’aveva colpita lo scorso 3 febbraio. Operata d’urgenza e ricoverata in terapia intensiva, Francesca Gattuso è improvvisamente aggravata nelle ultime ore.

Appresa la notizia, il fratello ha lasciato immediatamente gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno per raggiungere i familiari in Lombardia.

Le condoglianze del Corigliano Calcio

La scomparsa ha naturalmente sconvolto la sua città d’origine, Corigliano, e soprattutto il quartiere marinaro di Schiavonea dove Francesca Gattuso è cresciuta insieme alla famiglia. Questo il messaggio della locale squadra di calcio: «L’Asd Corigliano Calabro, nella persona del presidente Mauro Nucaro, esprime le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Francesca Gattuso. L’intera società biancoazzurra, lo staff tecnico e la squadra si stringono al dolore degli amici e della famiglia dell’attuale allenatore dell’SS Napoli Calcio per il lutto che ha colpito la Sorella dell’Illustre concittadino Rino Gattuso».

I messaggi di Napoli e Milan

Non sono però mancati alla famiglia Gattuso neanche i messaggi di cordoglio e vicinanza del Napoli e del Milan, di cui Gattuso è stato una colonna per tredici anni. «Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca», si legge sul profilo Twitter della società baincoazzurra. Questa invece la nota sul sito dei rossoneri: «La famiglia Gattuso è e sarà sempre nel cuore del Milan. Il sorriso e la comunicativa di Francesca Gattuso, sorella del nostro campione e nostro ex allenatore Rino, lasceranno una traccia indelebile a Milanello e nei nostri cuori. Non passava giorno senza che il Centro sportivo rossonero non si informasse sulle sue condizioni di salute. Francesca ha lavorato per 14 anni nel Milan, con il Milan e per il Milan. Rino le aveva trasmesso la passione per Milanello, e lei stessa ha sempre tenuti ben stretti a sé i valori rossoneri. Per tutto il Club la sua scomparsa è un dolore immenso, ma nella nostra memoria conserveremo tantissimo del cuore e del sorriso di Francesca. Al nostro caro Rino e a tutta la famiglia Gattuso le condoglianze più commosse, fraterne e sentite».