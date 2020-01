Mirko Cardamone è un giocatore della Morrone

COSENZA – La Morrone ha completato le pratiche per il tesseramento di Mirko Cardamone.

Centrocampista centrale classe 2001 prelevato dal Cosenza a titolo definitivo, ma che ha trascorso la prima parte di campionato al Rogliano.

«Ha buona visione di gioco – spiega il direttore sportivo Roberto Principe –. Inoltre è un prodotto del nostro vivaio che torna per esprimersi al meglio in prima squadra. Nelle selezioni giovanili si è messo in mostra per le sue doti tecniche, che lo hanno portato a giostrare da playmaker e a dettare i ritmi del gioco. Rinforza un pacchetto under che è composto da elementi che stanno dimostrando pienamente il loro valore. L’innesto di Cardamone viaggia nel solco tracciato dal club, un club attento alla valorizzazione dei giovani e che guarda al futuro. L’età media dello spogliatoio è molto bassa per mission societaria e le nostre idee di programmazione partono proprio dal dare spazio ai ragazzi che cresciamo in casa».

Dal canto suo Cardamone si dice contento di indossare la casacca della Morrone.

Ha scelto il numero 21 e sarà a disposizione di Lorenzo Stranges in vista della trasferta di Sersale. «Per me è come tornare a casa e sono pronto a dare il mio contributo se l’allenatore lo riterrà opportuno. Ci attende una seconda parte di stagione tanto difficile quanto avvincente e spero di essere utile alla causa. Mi sono già calato in un gruppo affiatato che ha favorito il mio inserimento in modo spontaneo. L’augurio che faccio a me stesso e ai miei nuovi compagni è di levarci insieme tante soddisfazioni».