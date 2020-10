Stop per San Luca – Castrovillari, i motivi del rinvio

SAN LUCA (RC) – «Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società ASD Castrovillari Calcio, preso atto della documentazione proveniente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, e tenendo conto del protocollo predisposto dall’ASL territoriale competente, ha disposto per cause di forza maggiore il rinvio della gara di Serie D San Luca – Castrovillari prevista per domenica 18 Ottobre alle ore 15:00. La gara è stata rinviata a Mercoledì 04 Novembre alle ore 14:30».

Questa la spiegazione ufficiale data dalla squadra del San Luca sul rinvio del derby. Da quanto si apprende, su richiesta dei rossoneri, la lega dilettanti ha concesso il rinvio in quanto molti tesserati finiti in quarantena precauzionale a seguito della gara con il Paternò – dopo alcuni casi di positività nella squadra siciliana – sono stati trattenuti dall’ASP che non ha ancora revocato la stessa.