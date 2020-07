Nuoto, l’8 e il 9 agosto appuntamento con il 3° Miglio Blu a Trebisacce

TREBISACCE (Cs) – Dopo il “1° Miglio AQA Libere”, gara di nuoto di fondo nel lago Arvo a Lorica, prima manifestazione in assoluto in un lago calabrese e la prima in Calabria dopo il lockdown, sarà la volta della 3ª edizione de “Il Miglio Blu”, in programma domenica 9 agosto a Trebisacce, la gara agonistica di nuoto che da tre anni conquista sempre più appassionati.

L’evento, organizzato dalla società sportiva Sport4life in collaborazione con Associazione ASSI Aps, F.I.N Comitato Regionale, e Comune di Trebisacce, ha lo scopo di promuovere lo sport, ed in particolare il nuoto come strumento per il raggiungimento del benessere psicofisico, nonché per la prevenzione di malattie cardiovascolari. Altro obiettivo della manifestazione è la sensibilizzazione verso il senso ultimo dello sport, ossia la propagazione di valori fondamentali per la vita sociale dell’uomo, quali l’aggregazione, l’integrazione, la solidarietà e l’inclusione sociale.

«Il nostro principale obiettivo è rendere gli sport acquatici fruibili da tutti e in questo tutti fanno parte, anche persone con disabilità fisica o intellettivo-relazionale. Con l’evento del Miglio Blu vogliamo dare inizio a un percorso che speriamo, avvicinerà sempre di più persone con disabilità alla nostra società sportiva» dichiara Carmine Manna, presidente della Sport4life.

La manifestazione sportiva si svolgerà, insieme ad un programma di eventi vari ed itineranti, sul Lungomare di Trebisacce in collaborazione con la 3B Crossfit Gym di Trebisacce. Il Miglio Blu è diventato negli anni un punto fisso per gli appassionati del nuoto e atleti di vario genere e grado. Una manifestazione dilettantistica che accoglie ogni anno un numero sempre maggiore di iscritti. Sarà una grande festa per grandi e piccini e un’occasione per nuotare in totale sicurezza nel mare di Trebisacce

Il programma dettagliato:

Sabato 8 agosto:

ore 16.30 Apertura Manifestazione e presentazione programma presso Lido Wellness, lungomare Trebisacce

ore 17.00 lezione di Spinning

ore 18.00 lezione di Gag

ore 19.00 Yoga: saluto al sole A-B

Domenica 9 agosto: