COSENZA – Dopo la sonora sconfitta di ieri sera a La Spezia la squadra del Cosenza Calcio è andata in ritiro in vista della prossima gara con il Perugia, in programma per lunedì 13 luglio alle ore 18:45. «Le sedute di allenamento e la rifinitura saranno effettuate, come da regolamento, a porte chiuse». È quanto si legge nella nota diffusa dalla società.