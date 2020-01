Raffa, la Catanzarese alla fase interregionale del campionato di Promozione

CATANZARO – Con una giornata di anticipo e a punteggio pieno nella classifica del girone, la Catanzarese si aggiudica il passaggio al turno successivo del campionato di Promozione di Seconda Categoria.

Decisiva è stata la vittoria, di domenica scorsa, nell’incontro di ritorno contro i cugini della Tomassi di Catanzaro, battuti con il risultato di 5-3, dopo il primo successo ottenuto in trasferta per 3-5. Ininfluente quindi, ai fine della qualificazione, sarà la gara in programma il prossimo 19 gennaio contro Villa Arangea di Reggio Calabria (all’andata finì 6-2 per i catanzaresi).

Naturalmente tanta è la soddisfazione per il team guidato dall’esperto tecnico Cosimo Fabiani e composto dal veterano Giuseppe Leone (capitano), coadiuvato da Antonio Farenza – che sta attraversando un momento di massima forma -, e da Carmine Venneri, Giuseppe Iannizzi, Guido Farenza e Gianluca De Santis. La Catanzarese ora dovrà pazientare un po’ prima di conoscere il nome della squadra vincitrice del girone a tre della Basilicata contro la quale disputerà gli incontri di andata e ritorno del quarto di finale della fase interregionale. A contendersi il pass lucano sono i Gialloverdi di Melfi, Montereale Potenza e Val D’Agri di Marsico Nuovo dal 19 gennaio al 22 febbraio prossimi.

Inutile dire che anche questa qualificazione della Catanzarese è dedicata al compianto Filippo Caliò.