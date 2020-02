Raffa, la Catanzarese fa risultato a Montereale

CATANZARO – Finisce in parità l’andata della doppia sfida tra Montereale e Catanzarese, valida per il primo turno interregionale di II categoria. Il 4 – 4 finale conseguito sulle piste del bocciodormo di Parco Montereale ha mostrato la qualità e l’esperienza di entrambe le squadre che non si sono risparmiate, chiudendo in equilibrio entrambi i turni. Per i catanzaresi i quattro set vinti portano le firme di Gianluca De Santis, Guido Farenza e Carmine Venneri per la terna, Antonio Farenza nell’individuale e ancora De Santis-Venneri e Abramo-Farenza A. nei set di coppia.

Sabato prossimo, 7 marzo, a Catanzaro, in programma la gara di ritorno. In caso di ulteriore parità durante l’incontro di ritorno, secondo le ultime disposizioni federali, si procederà direttamente allo spareggio ai pallini. La vincente, nella semifinale interregionale, affronterà la migliore del girone pugliese.

Montereale – Catanzarese 4-4 (54-44)

Perrini-Fasulo-Postiglione vs De Santis-Farenza G.- Venneri 4-8; Perrini vs Farenza G. (sost. Venneri) 8-0; Vivacqua vs Farenza A. 8-5 e 6-8; Perrini-Fasulo vs De Santis (sost. Farenza G.)-Venneri 8-2 e 6-8, Vivacqua-Altamura vs Abramo-Farenza A. 6-8 e 8-5.

All. Montereale: Felice Rosa

All. Catanzarese: Cosimo Fabiani (dir. A. Perricelli)

Direttore di gara: Francesco Rizzo