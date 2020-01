Reggina, matrimonio alla danese con Nielsen. Accelerata per Liotti

REGGIO CALABRIA – È fatta fra la Reggina e il calciatore danese Matti Lund Nielsen. Il centrocampista si trasferisce in amaranto fino al 30 giugno 2021.

La scheda

Nato a Odense l’8 maggio 1988, Matti Lund Nielsen cresce calcisticamente nella sua città natale. L’esordio arriva proprio con i biancoblù nella stagione 2007/08. Una parentesi in prestito al Lyngby, prima del ritorno all’Odense.

Si trasferisce al Nordsjaelland nell’inverno del 2010, restandoci per tre annate e collezionando in totale 58 presenze, 7 gol e 5 assist. Le prestazioni importanti attirano l’attenzione di parecchi club europei, ma è il Pescara a scommettere sulle sue qualità. Conquista un campionato di B e si guadagna l’esordio nella massima serie italiana. A gennaio, però, il Veronabussa alla porta del delfino.

Tornato a Pescara (dove resterà un altro anno e mezzo), conclude la sua esperienza italiana a Perugia. Il richiamo della squadra della sua città, l’Odense, è forte. La sua avventura dura però solo un anno. Il 3 febbraio del 2016 firma un contratto biennale con il Sarpsborg, togliendosi anche la soddisfazione di giocare, da protagonista, l’Europa League. Da oggi Matti Lund Nielsen entra a far parte della famiglia Reggina.

In arrivo anche Liotti

E la società del presidente Gallo potrebbe annunciare nelle prossime ore anche l’arrivo a titolo definitivo del terzino sinistro Daniele Liotti dal Pisa.