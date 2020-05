Reggina, Tempestilli nuovo responsabile settore giovanile

REGIO CALABRIA – Il presidente della Reggina ha reso noto di aver affidato il ruolo di responsabile del settore giovanile, del Centro Sportivo Sant’Agata e del calcio femminile ad Antonio Tempestilli.

Il dirigente amaranto sarà presentato agli organi di informazione nella conferenza stampa che si terrà martedì 26 maggio alle ore 10 presso lo stadio “Oreste Granillo”.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale previsto nei vari Dpcm emessi dal Governo, la conferenza si terrà in Tribuna Vip e non in sala stampa come consuetudine. Pertanto giornalisti, operatori e fotografi, dovranno presentarsi muniti dei dispostivi di protezione.