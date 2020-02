Rende, Rigoli carica il gruppo: «Contro la Viterbese dobbiamo fare qualcosa in più». I convocati per la Viterbese

RENDE (CS) –

L’imperativo è vincere. Con questo spirito battagliero il Rende affronterà domani la Viterbese in un match da considerare quasi vitale per il prosieguo della stagione. Il tecnico Rigoli dopo aver metabolizzato, non senza fatica, la sconfitta maturata contro la Cavese ha cercato di ricompattare l’ambiente scavando a fondo per tirare fuori stimoli e motivazioni che saranno determinanti in novanta minuti che il Rende non potrà sbagliare.

«Sono convinto che la squadra ha tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione – afferma il tecnico Rigoli – Ma sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico dobbiamo fare tutti qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto finora non basta».

I convocati di Rigoli

Per la gara di domani contro la Viterbese valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Lega Pro il tecnico Rigoli ha convocato i seguenti 23 giocatori:

PORTIERI

1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo

DIFENSORI

3 Ampollini, 6 Origlio, 13 Germinio, 21 Nossa, 15 Bruno, 2 Negri, 17 Blaze

CENTROCAMPISTI

5 Collocolo, 28 Navas, 11 Rossini, 8 Loviso, 19 Saveljevs, 27 Murati, 4 Cipolla

ATTACCANTI

24 Giannotti, 10 Godano, 20 Ndiaye, 9 Vivacqua, 7 Libertazzi, 23 Fornito