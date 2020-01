Rende, ufficiale l’esonero di Tricarico

RENDE (CS) – Dopo i rumors delle ultime ore è ufficiale il cambio di tutto lo staff tecnico in casa Rende.

«Il Rende Calcio comunica che in data odierna sono state accettate le dimissioni del tecnico della prima squadra Raffaele Guardia. Contestualmente sono stati sollevati dall’incarico l’allenatore in seconda Andrea Tricarico, il preparatore atletico Armando Fucci, il preparatore dei portieri Daniele Lanza e il collaboratore tecnico Argentino Vilardi. La società nel ringraziarli per il lavoro svolto augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.

Il nome del nuovo responsabile della prima squadra e del suo staff saranno comunicati nelle prossime ore». Questo il comunicato della società biancorossa.