Rigoli spinge il Rende: «E’ il momento della svolta». 23 i convocati

RENDE (CS) – Parola d’ordine: “vincere”, per dare il via alla scalata salvezza. Il Rende affronta domani l’Avellino con la voglia di dare continuità all’ottimo pareggio ottenuto a Potenza. Il tecnico Pico Rigoli ha preparato la gara nei minimi dettagli consapevole delle insidie che nasconde ma supportato dai segnali positivi che la squadra manda settimana dopo settimana.

«Sappiamo bene che non sarà una partita facile ma è arrivato il momento di imprimere la svolta alla nostra stagione – afferma alla vigilia del match il tecnico biancorosso –. Abbiamo lavorato bene nel corso della settimana. Ho visto la squadra crescere e continuare a farlo, sono convinto che anche questa volta la squadra darà in campo tutto». «Ci può essere una svolta pisitiva, non possiamo più permetterci passi falsi. Sono fiducioso», ha concluso il tecnico biancorosso.

I convocati

Per la gara di domani contro l’Avellino valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Lega Pro il tecnico Rigoli ha convocato 23 giocatori

PORTIERI

1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo

DIFENSORI

3 Ampollini, 6 Origlio, 13 Germinio, 21 Nossa, 15 Bruno, 2 Negri, 17 Blaze

CENTROCAMPISTI

5 Collocolo, 28 Navas, 11 Rossini, 8 Loviso, 19 Saveljevs, 27 Murati, 4 Cipolla

ATTACCANTI

24 Giannotti, 10 Godano, 20 Ndiaye, 9 Vivacqua, 7 Libertazzi, 23 Fornito