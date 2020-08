San Luca, Leo Criaco sulla panchina

SAN LUCA (RC) – Il San Luca ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Leo Criaco.

Il tecnico reggino ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

Criaco, nato ad Africo il 26/12/1973, proviene dall’esperienza della scorsa stagione in Serie C con il Rende in qualità di vice-allenatore di Pino Rigoli.

La carriera di allenatore tra i professionisti inizia nella stagione 2016/17 quando firma con l’Akragas in Serie C in qualità di vice-allenatore di Lello di Napoli. Nel corso della stagione 2017/18, in seguito all’esonero dell’allenatore campano, gli viene affidata la guida tecnica della prima squadra. Nella stagione 2018/19 firma con il Siracusa Calcio in Serie C come vice-allenatore di Ezio Raciti.

Da calciatore ha disputato diversi campionati di Serie B e Serie C, militando in diversi club tra cui Benevento, Salernitana, Avellino e Messina.