Seconda sconfitta consecutiva per la Vibonese: vince il Monopoli

VIBO VALENTIA – Altra sconfitta davanti al proprio pubblico per la Vibonese che esce malconcia dal “Luigi Razza” contro il Monopoli. Dopo aver perso con la Cavese arriva un altro KO. A segno Hadziosmanovic e tre punti in tasca per la formazione biancoverde.

Monopoli corsaro contro la Vibonese

I pugliesi partono subito forte con Giorno che calcia di forza ma non inquadra la porta dell’estremo difensore Greco. Al minuto 9 giunge l’occasione da parte della Vibonese. Ciotti fa tremare la retroguardia ospite mediante un disimpegno non proprio convincente.

Ma è Bernardotto che colpisce il palo: grande occasione per i rossoblù. Al 31’ il Monopoli passa in vantaggio. Lancio di Donnarumma preciso per Jefferson, Greco in uscita riesce a spazzare e serve Hadziosmanovic che fa centro.

Resistono i pugliesi, seconda sconfitta per i rossoblù

Si cambiano gli interpreti. Ma è ancora la squadra ospite a sfiorare la marcatura prima con Menegatti e successivamente con Fella. Jefferson prova a raddoppiare ma la difesa di casa regge il colpo. La formazione di Giacomo Modica cresce con il passare dei minuti senza però creare grandissimi problemi al Monopoli.

A pochi istanti dal termine crossi di Ciotti sul quale interviene Menegatti per evitare problemi verso la porta del Monopoli. A nulla servono i quattro minuti di recupero se non per dichiarare la fine delle ostilità e la vittoria della compagine proveniente dalla Puglia.

I prossimi impegni delle due squadre

Il prossimo avversario della Vibonese sarà il Rende nel derby tutto calabrese: fischio d’inizio fissato sabato 25 gennaio alle ore 20,45. Il Monopoli, invece, giocherà domenica 26 alle ore 15 contro la Ternana.