Serie A, il Crotone riparte il 20 agosto

CROTONE – La stagione 2020-2021 per il Crotone, quella del ritorno in Serie A, inizierà il 20 agosto, giorno in cui la squadra si ritroverà in città.

Giovedì 20 e venerdì 21 sono in programma test atletici e prime sgambate, mentre sabato gli squali si trasferiranno nella Sila crotonese, a Trepidò nel comune di Cotronei, che li ospiterà per il terzo anno consecutivo.

I rossoblù alloggeranno presso “Il Brigante” di Villaggio Palumbo mentre gli allenamenti si terranno allo “Stadio Ampollino” di Villaggio Baffa.

In osservanza delle disposizioni per l’emergenza COVID-19, si ricorda che non sarà possibile avere contatti con il gruppo squadra e che le sedute giornaliere di allenamento si svolgeranno a porte chiuse.