Serie B, le designazioni arbitrali per Cosenza e Crotone

COSENZA – Meno 2 al ritorno in campo di Cosenza e Crotone per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie BKT.

Volpi per i Lupi

I Lupi intensificano la preparazione in vista della gara interna con la Virtus Entella che sarà diretta dal Sig. Manuel Volpi di Arezzo, coadiuvato dagli Assistenti Sig. Manuel Robilotta di Sala Consilina e Sig. Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Ivan Robilotta di Sala Consilina. Nel pomeriggio di ieri la squadra di Occhiuzzi aveva testato il prato del “Marulla” dando vita ad una partitella in famiglia. Oggi appuntamento per una seduta unica pomeridiana.

Ros per Crotone – Chievo

Sarà invece il sig. Riccardo Ros della sezione di Pordenone a dirigere la gara tra Crotone e Chievo Verona in programma sabato alle ore 18 allo Scida. Gli assistenti saranno Di Gioia e M. Rossi; quarto uomo Vigile.