Sorpasso Soverato a Pinerolo. Calabresi seconde!

Eurospin Pinerolo – Volley Soverato 1 – 3

Parziali set: 25/12; 23/25; 22/25; 23/25

EUROSPIN PINEROLO: Casalis ne, Nasi, Fiori (L), Allasia ne, Ciarrocchi 11, Bertone 10, Boldini 4, Tosini, Grigolo 14, Zago 33, Buffo, Bussoli 5. Coach: Michele Marchiaro

VOLLEY SOVERATO: Miceli, Mason 9, Quarchioni 4, Muscetti, Gibertini (L), Repice (K) 4, Botarelli 2, Riparbelli, Bortoli 3, Caneva 10, Chausheva 28. Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Giglio Anthony – Armandola Cesare

MURI: Pinerolo 10, Soverato 11

Missione compiuta del Volley Soverato che nel big match della quarta giornata di ritorno, sbanca il palazzetto di Pinerolo superando in quattro set le padrone di casa dell’Eurospin.

Una vittoria preziosa, sudata e meritata per le ragazze di coach Bruno Napolitano che mettono in cascina il sesto successo consecutivo. Grande partita da parte di Chausheva e compagne che dopo aver perso male il primo parziale, sono salite in cattedra con il passare del tempo e anche nei momenti in cui hanno dovuto inseguire le avversarie, non si sono date per vinte, reagendo alla grande. Dunque, dopo il successo dell’andata, Soverato batte Pinerolo e lo scalza dalla seconda posizione.

Il match

Le locali partono meglio rispetto alle calabresi, portandosi sul 6-2; Soverato cerca di rimettersi nella scia delle padrone di casa che però aumentano il vantaggio doppiando nel punteggio le calabresi, 20-10; set che termina con il punteggio di 25/12. Nel secondo set, le ospiti di coach Napolitano hanno una buona reazione e guadagnano un buon margine su Pinerolo, portandosi avanti 2-7; break di Bertone e compagne che ribaltano la situazione riportandosi avanti, 8-7. Gara adesso equilibrata con il pubblico divertito sugli spalti. Fase di match molto belle con le due squadre che rispondono colpo su colpo; adesso è avanti Soverato 13-15 e 15-16. Sorpasso delle ragazze di coach Marchiaro, 19-18, ma le ioniche ritornano avanti subito dopo, 20-21. Fasi finali del set e risultato ancora in bilico. Ancora parità, 23-23, e prima palla set per Soverato dopo l’attacco a rete di Pinerolo. Time out per le piemontesi, sotto di un punto, 23-24. Ci pensa la bulgara Chausheva al rientro in campo a chiudere il parziale 23/25. Sul punteggio di parità, il terzo set vede le due compagini giocare adesso punto a punto, come testimoniato dal punteggio di parità, 12-12. In questa frazione però è Soverato ad avere più mordente in campo e la squadra di coach Napolitano nonostante il piccolo vantaggio di Pinerolo, 19-17, non molla e recupera il gap piazzando un bel break che porta le biancorosse sul 19-22. Arrivano due set point per Bortoli e compagne, 22-24 che chiudono subito 22/25. Gioca bene adesso la squadra ospite che anche nel quarto set parte meglio rispetto alle piemontesi, 3-5 e 6-9.Sul punteggio di 7-11 coach Marchiaro chiama time out. Al rientro in campo, le padrone di casa reagiscono e riagguantano le avversarie sulla parità, 15-15. Pinerolo si porta avanti di due punti, 18-16 e coach Napolitano chiama il time out. Nuova parità, 18-18, con le due squadre che non si risparmiano dando vita ad un finale di set bellissimo, 21-21. Time out per l’Eurospin con Soverato avanti 21-22; al rientro, arrivano due palle match per le calabresi, 22-24, con le locali che annullano la prima ma ci pensa la bulgara Chausheva a chiudere il tutto e piazzare con un gran pallonetto il pallone vincente del 23/25. Sorpasso, quindi, del Volley Soverato che si porta a quota ventisette, portandosi due sopra le piemontesi.

Giusto il tempo di guastarsi questo importante successo, visto che il campionato non si ferma.

Alle porte, il turno di “Santo Stefano”, con il Soverato che al “Pala Scoppa” ospiterà Cutrofiano.