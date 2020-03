Terza sconfitta di fila per il Catanzaro: il Potenza si impone 2-0

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Dettori (29’st D’Angelo), Coppola, Silvestri; Ricci, França, Golfo (39’st Viteritti). In panchina: Santopadre, Brescia, Panico, Sepe, Gassama, D’Angelo, Di Somma, Ferri Marini, Longo, Souare, Iacullo. All.: Raffaele

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, Corapi (32’st Statella), Urso (22’st Giannone), Nicoletti (32’st Contessa); Kanoute, Di Piazza (22’st Iuliano), Carlini (22’st Bianchimano). In panchina: Mittica, Statella, Novello, Contessa, Bayeye. All.: Auteri

ARBITRO: Zufferli di Udine

NOTE: Ammoniti: Riggio (C), Casoli (C), Martinelli (C), Celiento (C), Silvestri (P)

MARCATORI: 24’pt Giosa (P), 39’ pt França

CATANZARO – Prosegue il momento di crisi del Catanzaro, alla terza sconfitta consecutiva. Il Potenza si dimostra squadra di alta classifica e chiude la pratica con due gol nel primo tempo.

I rossoblu sanno farsi valere dal punto di vista fisico e iniziano bene il match. Dopo qualche minuto Golfo va via sulla destra e mette in mezzo per França che di testa non inquadra la porta. Ancora Golfo al 20′ scappa alla difesa in profondità, riceve il lancio in area ma il suo tiro di controbalzo è troppo lento e termina tra le braccia di Bleve. Il vantaggio non tarda ad arrivare: França pennella una punizione dalla destra che vola sulla testa di Giosa nell’area piccola; per l’ex Reggina si tratta solo di appoggiare in porta.

Il secondo gol arriva sul finale di tempo. Un’indecisione tra Bleve in uscita e Celiento permette a Golfo di raccogliere sulla linea di fondo. Il suo cross secondo l’arbitro viene deviato di braccio dal difensore napoletano. Sul dischetto si presenta França che firma con la rete personale un primo tempo di alto livello. Il Catanzaro non sa come reagire e la partita è piuttosto bloccata. Pochissime emozioni, che per il Potenza però valgono tre punti d’oro.