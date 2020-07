Tiro con l’arco, a Polistena lo spettacolo della disciplina 3D

COSENZA – Dopo il riscaldamento della scorsa settimana, tornano le gare sperimentali 3D con tre appuntamenti sul territorio nazionale tra Liguria, Molise e Calabria. Tutti gli organizzatori, per permettere agli arcieri di tirare in sicurezza, seguiranno il protocollo FITARCO ideato per riuscire a riprendere l’attività agonistica dopo la fine del lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus.

Domenica 12 luglio si tirerà a Sestri Levante, in provincia di Genova, con i percorsi allestiti all’interno del Parco Mandela. L’organizzazione è stata affidata agli Arcieri Tigullio che saranno supportati dal Comitato Regionale FITARCO Liguria. Il programma prevede il raduno degli atleti alle 9,30 e la partenza delle pattuglie intorno alle 10, in gara ci saranno il Longbow, l’arco nudo e l’arco istintivo.

In Calabria tappa a Baldassarre di Polistena (Rc)

Sarà invece il Queen Arco Club ad organizzare la gara 3D che si svolgerà a Baldassarre-Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Anche in questo caso forte sarà il supporto del Comitato Regionale FITARCO Calabria. La gara è aperta alle classe Under e Over 20 e si svolgerà interamente domenica 12 luglio con il raduno alle 10 e l’inizio dei tiri alle 10,30. Il teatro dell’evento sarà il campo della società organizzatrice situato in contrada Baldassarre.

Il terzo appuntamento delle gare sperimentali 3D sarà in Molise e più precisamente a Trivento (CB). L’Associazione Pegasus, con il supporto del Comitato Regionale FITARCO Molise, organizzerà i percorsi di gara sul proprio campo a Trivento in C.da Maiella. Alle 9 è prevista l’apertura dell’accreditamento, mentre alle 9,30 con la chiamate delle piazzole si aprià la gara.