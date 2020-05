Tonno Callipo, Defalco resta in giallorosso: «Vibo è l’ambiente giusto per continuare a crescere»

VIBO VALENTIA – Lo schiacciatore americano Torey Defalco indosserà per il secondo anno consecutivo la maglia della Tonno Callipo. Un altro atleta riconfermato dal club calabrese per la nuova stagione agonistica: la scorsa settimana è stata, difatti, diffusa la notizia del rinnovo di contratto con l’opposto brasiliano Aboubacar Drame Neto.

«Sono entusiasta di poter rimanere un altro anno a Vibo. La società e i tifosi sono fantastici. Mi hanno accolto calorosamente e fatto sentire al sicuro. È l’ambiente giusto per continuare a crescere e fare ancora meglio di quanto ho già dimostrato», ha dichiarato il martello statunitense che ha grande voglia di rimettersi in gioco riprendendo un percorso forzatamente interrotto a causa della pandemia da Coronavirus. «Resta il rammarico di questa stagione atipica in cui non abbiamo potuto mostrare fino in fondo il nostro valore. Personalmente sono certo che nell’ultima parte del torneo avrei ancora migliorato le mie prestazioni ed anche a livello di squadra avremmo ottenuto buoni risultati. Vorrà dire che io sfrutterò l’occasione di farlo nella prossima stagione in cui mi tornerà utile avere alle spalle un anno di esperienza in più già maturata in Italia».

Un giovane talento intercettato oltreoceano dalla società del presiedente Pippo Callipo durante il volley mercato della scorsa stagione che non ha deluso le aspettative di nessuno nell’anno del suo esordio in Superlega mostrando ottime qualità di giocatore completo: dopo una prima fase di necessario ambientamento al campionato più complesso del mondo, Defalco si è ben inserito negli schemi risultando spesso decisivo e abbinando potenza e furbizia nei suoi attacchi da posto-4. Il giocatore ventitreenne nato a Huntington Beach in California, anche se di origine napoletane, in 19 gare disputate e 72 set ha firmato 241 punti.

Soddisfazione per la riconferma del nazionale americano da parte di tutto l’entourage societario di cui si è fatto portavoce il vicepresidente Filippo Maria Callipo: «È davvero importante poter avere ancora con noi Tj. Si tratta di un atleta dal talento purissimo in cui crediamo molto. Sono sicuro che nella stagione appena conclusa ci ha solamente fatto intravedere il suo reale potenziale e che abbia un ampio margine di crescita. Non ho dubbi che nel prossimo campionato ci saprà sorprendere».

Con questo ulteriore e significativo tassello, prende forma la Tonno Callipo 2020-2021 che sarà guidata da coach Valerio Baldovin.