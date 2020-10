Tre positivi nella Viterbese, posticipata la gara con la Vibonese

VIBO VALENTIA – «La U.S. Viterbese 1908, nel comunicare che gli ultimi tamponi hanno dato esito positivo per altri tre componenti del gruppo squadra, vuole esprimere profondo rammarico per la spiacevole situazione che si è creata. Il gruppo, infatti, in procinto di salire sull’aereo in direzione Lamezia Terme si è visto costretto a cambiare programma e ad affrontare la lunga trasferta in pullman. Tutto questo considerando che, al momento, non si conosce l’esito di numero 7 tamponi che, stando a quanto comunicato dall’azienda predisposta, potrebbero essere positivi. Una situazione surreale alla quale la Lega ha risposto spostando la gara dalle ore 15 alle ore 20.30». È quanto reso noto con una comunicazione ufficiale dall’ufficio stampa della squadra laziale all vigilia della sfida in trasferta a Vibo Valentia.