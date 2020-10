Un bel Crotone ferma la Juventus (il tabellino)

Crotone – Juventus 1-1

CROTONE: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto (83’ Golemic); Pedro Pereira (74’ Rispoli), Molina (87’ Petriccione), Cigarini, Vulic (74’ Siligardi), Reca; Messias, Simy. A disp: Festa (GK), Crespi (GK), Cuomo, Crociata, Rojas, Rispoli, Siligardi, Eduardo. All. Stroppa

JUVENTUS: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova (56’ Cuadrado), Bentancur, Arthur (70’ Rabiot), Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski (70’ Bernardeschi). A disp: Szczesny (GK), Pinsoglio (GK), Chiellini, Dybala, Vrioni, Rafia, Peeters. All. Pirlo

Arbitro: Fourneau di Roma1

Reti: 12’ Simy (C) su rigore, 21’ Morata (J)

Ammoniti: Bonucci (J), Cigarini (C), Portanova (J), Kulusevski (J), Reca (C), Magallan (C)

Espulso: 59’ Chiesa (J)