Vela, C.V. Crotone pronto per i campionati assoluti di Rimini

CROTONE – Lo Yacht Club Rimini è pronto a dare inizio al Campionato Italiano per Club under 21 e al Tricolore Assoluto rispettivamente dal 16 al 18 ottobre e dal 30 ottobre al 1° novembre, per l’assegnazione del titolo nazionale di club. A patrocinare l’evento è la Lega Italiana Vela che, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, promuove iniziative dedicate ad equipaggi composti da membri appartenenti al medesimo yacht club. «A differenza delle tante regate che ogni anno si organizzano, la formula della LIV consente di mettere in evidenza lo spirito di squadra, rafforzare le sinergie a bordo e premiare il team più forte, quello più affiatato e che maggiormente si sente parte integrante del club», ha dichiarato Roberto Emanuele de Felice, presidente della LIV e vice presidente della Lega mondiale della vela.

Club Velico Crotone sarà presente ai due eventi con due armi.

L’equipaggio che parteciperà, dal 16 al 18 ottobre, al Campionato under 21 sarà composto da Mattia La Greca, Mauro Ruperto, Demetrio Sposato, Gaia Verri e Matteo Verri.

Al Campionato Assoluto, che si svolgerà dal 30 ottobre al 1° novembre,​ l’equipaggio del Club Velico Crotone sarà formato da Francesco Cozzolino, Alessandro Giungato, Mattia La Greca e Matteo Verri.