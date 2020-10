Verso Cagliari – Crotone. Gli squali per la riconferma

CROTONE – Mancano tre giorni al lunch match di domenica tra Cagliari e Crotone in programma domenica alla “Sardegna Arena” alle ore 12:30. Nella gara valida per la quinta giornata di Serie A, gli uomini di Stroppa sono chiamati a riconfermare quanto di buono fatto vedere nel pareggio interno con la Juventus.

Oggi per i pitagorici, dopo una fase di attivazione iniziale, sono stati impegnati in una seduta incentrata sulla tattica. Per domani è in programma un altro allenamento al mattino, sempre all’Antico Borgo.

Intanto per il Crotone arriva un nuovo accordo di sponsorizzazione per la stagione 2020/21: quello con con Biemme Finestre.