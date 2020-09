La Vibonese vince in casa della Cavese: decisivo il gol di Mattei

CAVA DE’ TIRRENI (SA) – L’esordio nel torneo 2020/2021 inizia con un successo fuori casa per la Vibonese che batte la Cavese grazie alla rete di Mattei.

Primo tempo senza particolari emozioni

La squadra di casa prova subito a spedire la palla in rete e lo fa con Forte: Mengoni riesce a bloccarla senza particolari problemi. La Vibonese, dal proprio canto, inizia la gara in maniera molto più pacata, mettendo in campo maggiore grinta dopo 30 minuti di gioco.

Al 36’ passaggio preciso per Parigi che si trova in una situazione ottimale, ma De Franco evita problemi alla retroguardia campana. Il primo tempo termina quindi sul punteggio di parità.

Vibonese a segno, battuta la Cavese

Nella ripresa entrambi gli allenatori iniziano a proporre nuove trame di gioco inserendo forze fresche in campo. Berardi va veramente vicino al gol e questa è una grande occasione per la Vibonese. La rete è però nell’aria e infatti arriva al minuto 12.

La Vibonese passa in vantaggio grazie a un calcio di punizione, battuto da Pugliese, sul quale Mattei si fionda di testa e spedisce la palla alle spalle del portiere avversario. Il risultato non cambia e quindi quale migliore inizio di campionato per la formazione del presidente Caffo.